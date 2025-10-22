Elazığ'dan 62 il ve 4 ülkeye ihraç ediliyor! Yüzlerce tır sıraya girdi: Yüzde 70 ihtiyaç var
Elazığ'da bağ bozumu başladı. Aroması farklı olan ürün 62 il ve 4 ülkeye ihraç ediliyor. Bu yıl yüzde 70 ürün kaybı var. Malatya'nın komşusunda üreticiler zirai don sebebiyle zor durumda.
Elazığ'a bağlı Kıraç, Hoş ve Akmezra Köylerinde üzüm hasadı başladı.
Raf ömrünün uzun olması ve aromasıyla fark oluşturan bağ bozumu Elazığ'dan 62 ile ve 4 ülkeye ihraç ediliyor.
Özellikle İspanya'da oldukça talep gören Elazığ üzümünden pestil ve orcike kadar birçok ürün elde ediliyor.
25 bin dönüm alana ekili olan bağ bozumunda hasat devam ederken her gün yüzlerce tır köylerde üzüm toplamak için sıraya giriyor.
Üzümün çok büyük talep gördüğünü ifade eden Altınova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Burak Ateş, "Bu sene zira son sebebiyle yüzde 70 kayıp var yani verim yüzde 30, ona rağmen hasadımız başladı ve devam ediyor. Bu üzüm Türkiye'nin her tarafına hemen hemen ulaşıyor. 4 ülkeye ihracatımız var. Ürünümüz hem kaliteli hem raf ömrü uzun hem de lezzetli. Bu yüzden büyük talep görüyor" dedi.