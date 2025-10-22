Elazığ'dan 62 il ve 4 ülkeye ihraç ediliyor! Yüzlerce tır sıraya girdi: Yüzde 70 ihtiyaç var

2

Üzümün çok büyük talep gördüğünü ifade eden Altınova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Burak Ateş, "Bu sene zira son sebebiyle yüzde 70 kayıp var yani verim yüzde 30, ona rağmen hasadımız başladı ve devam ediyor. Bu üzüm Türkiye'nin her tarafına hemen hemen ulaşıyor. 4 ülkeye ihracatımız var. Ürünümüz hem kaliteli hem raf ömrü uzun hem de lezzetli. Bu yüzden büyük talep görüyor" dedi.