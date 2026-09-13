Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar
13.09.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:
Elazığ’ın Palu ilçesinde arıcılar, ayılara yem etmemek için metrelerce yükseklikteki kayalıklara astıkları kovanlardan bal sağımı yaptı. Halatlarla sarp kayalara tırmanan üreticiler, canları pahasına organik balı toplamayı başardı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Elazığ’ın Palu ilçesinde arıcılar hem doğal bal elde etmek hemde ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttığı kovanı almak için zorlu mesai harcıyor.
2
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılık yapan Yüksel Ateş ve Ömer Bulut; kovanlar, arıları çekip doğal bal elde etmek ve ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıtıldı.
3
Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşerek petek petek bal yaptı. Sağım zamanının gelmesiyle arıcılar kovanın yanına geldi. Arıcılar zorlu arazi şartlarına rağmen kovanı bulunduğu yerden çıkararak balları aldı.