Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar

Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar

13.09.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’ın Palu ilçesinde arıcılar, ayılara yem etmemek için metrelerce yükseklikteki kayalıklara astıkları kovanlardan bal sağımı yaptı. Halatlarla sarp kayalara tırmanan üreticiler, canları pahasına organik balı toplamayı başardı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar

Elazığ’ın Palu ilçesinde arıcılar hem doğal bal elde etmek hemde ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttığı kovanı almak için zorlu mesai harcıyor.

2Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde arıcılık yapan Yüksel Ateş ve Ömer Bulut; kovanlar, arıları çekip doğal bal elde etmek ve ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıtıldı.

3Elazığ'da zorlu mesai! Ayılardan korumak için kayalıklardan sarkıttılar

Nisan ayında bırakılan kovanlara arılar yerleşerek petek petek bal yaptı. Sağım zamanının gelmesiyle arıcılar kovanın yanına geldi. Arıcılar zorlu arazi şartlarına rağmen kovanı bulunduğu yerden çıkararak balları aldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti