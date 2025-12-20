Elazığ'da yer teslimi yapıldı! Proje imzalandı, 227 bin metrekareye kuruluyor

2

Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında ise yeni bir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hayata geçirilecek. Toplam 19,5 MWp kapasiteye sahip olacak proje ile yıllık 35 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı potansiyelde üretilecek enerjinin 40 milyon kilogram karbon emisyonunun önlenmesine eş değer olacağı bildirildi. Böylece hem çevreye katkı sağlanacağı hem de Elazığ Belediyesi’ne önemli bir gelir kaynağı oluşturulacağı ifade edildi. İhale sürecinin ardından GES projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı ve yer teslimi gerçekleştirildiği, yüklenici firma tarafından projenin, 5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasının hedeflendiği aktarıldı.