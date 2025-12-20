Elazığ'da yer teslimi yapıldı! Proje imzalandı, 227 bin metrekareye kuruluyor
Elazığ Belediyesi tarafından, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında 227 bin metrekare alanda kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı.
Elazığ Belediyesi, geleceğin enerjisi olan yenilenebilir enerji üretim çalışmaları doğrultusunda GES projesi ile kendi elektriğini üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce hayata geçirilen ve Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare arazi üzerine kurulan panellerle 0,99 megawatt kapasiteli elektrik üretimi devam ederken, projeyle yılda 1 milyon 800 bin kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.
Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında ise yeni bir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hayata geçirilecek. Toplam 19,5 MWp kapasiteye sahip olacak proje ile yıllık 35 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı potansiyelde üretilecek enerjinin 40 milyon kilogram karbon emisyonunun önlenmesine eş değer olacağı bildirildi. Böylece hem çevreye katkı sağlanacağı hem de Elazığ Belediyesi’ne önemli bir gelir kaynağı oluşturulacağı ifade edildi. İhale sürecinin ardından GES projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı ve yer teslimi gerçekleştirildiği, yüklenici firma tarafından projenin, 5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasının hedeflendiği aktarıldı.
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını çevre ve enerji yatırımlarıyla destekleyerek şehrin geleceğine yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda GES projesinin yatırıma dönüştürülmesi ile birlikte hem çevreye duyarlı bir adım atılmış hem de Elazığ Belediyesi’ne sürdürülebilir bir gelir kaynağı kazandırılmış olacak" denildi.