Elazığ’da üreticilere büyük destek! 7 binden fazla fide dağıtıldı! 91 dekar alanda üretim başlayacak
28.11.2025 - 15:06Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Elazığ’da 13 üreticiye yüzde 75 hibeli 7 binden fazla sumak fidesi teslim edildi. Toplam 91 dekar alanda toprakla buluşacak fideler, bölge çiftçisine hem ekonomik kazanç hem de yeni bir üretim alternatifi sunacak.
Projeden faydalandığını dile getiren üreticilerde Semüyye Tanrıverdi, "2 dekarlık alan sumak ekimi yapacağız. Sumak fidesi, organik alanda büyüyor. O yüzden sumak ekiminin aile ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yüzde 75 hibeli 150 kök sumak fidesini dikeceğim" dedi.
Sumağı 1 yıldır araştırdığını aktaran Rüçhan Özkan ise "35 dönüm olarak ilk etapta karar verdim. Sumak fidelerimizi temin ettik. Bu yıl ekimlerini yapacağız. 2’inci yıldan sonra fideler verime gelir. Biz sumağı ileri zamanlarda daha büyük çapta yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda tıbbı aromatik bitki olması bizim için çok iyi. İhracatı da var. Bitkide hastalıkları yok ve ilaçlama maliyeti olmuyor. Suya dayanıklı. Herkese hayırlı olur" diye konuştu.