Elazığ'da tarihi keşif! Arkeologlar hayrete düştü: 6 bin yıl öncenin dini ritüelinin izi hala taşlarda!

"Bu alanlarda ayrıca bir dağ keçisi bezemeli çömlek ve 12 Nahçıvan tipli Karaz çömleği ortaya çıkarılmış, buluntular M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlendirilmişti. 2025 yılı kazılarında ise aynı bölgede bitişik nizamda inşa edilmiş iki konut kalıntısı ile bunlara ait beş sunak kaidesi gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bir sunak ve ona ait kan oluğu bulundu. Uzman arkeologlar, kesici alet izleri taşıyan bu sunağın tanrı ve tanrıçalar için gerçekleştirilen insan ve hayvan kurban ritüellerinde kullanıldığını belirtiyor. Kan oluğu çevresinde insana ait diş ve kemikler ile hayvan kemikleri yer aldı. Konut içerisinde hayvan kemiklerinden yapılmış delici aletler, pişmiş toprak ve taş ağırlıklar ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bu buluntuların bölgede gelişmiş bir dokumacılık kültürünün varlığına işaret ettiğini ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına alınan Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarında, ilimizin kadim kültürünün izlerini bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak ve elde edilen bulgularla tarihe ışık tutmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."