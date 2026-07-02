GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

02.07.2026 - 10:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'ın rengi ve eşsiz aromasıyla tescillenen patentli lezzeti yaz sezonunun gelmesiyle tezgahlardaki yerini aldı. Tamamen katkısız, saf vişne suyundan üretilen ve kilosu 700 liradan alıcı bulan bu özel lezzete sadece kent sakinleri değil, il dışındaki vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

1Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma tezgahlardaki yerini aldı. Rengi ve eşsiz aromasıyla patent alan ve yazın içleri serinleten vişneli dondurma yoğun ilgi görüyor.

2Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

Çiftçilerden temin ettikleri vişnelerden yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Bayram Çetin, "Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız" dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

İşletme sahibi Bayram Çetin, "Bizim sezon geldi. Vişneler tezgahlara indi. Çiftçilere haber verdik, toplayan kasalar halinde getiriyor. Çiftçiler vişneleri dalından toplayıp bizlere getirirler. Bizler de kendi hijyen ortamlarımız da makinede çekerek suyunu alırız. Saf vişne suyu olarak vişneli dondurmamızı yapıyoruz.

4Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız. Burada günlük 100 kilogram ile bir ton arasında vişne dondurması yapıyoruz. Çiftçiler ne kadar getirirse biz o kadar yapıyoruz. Vişne dondurmasını sadece buradan değil il dışından isteyen vatandaşlarımız da var. Dondurmamızı sadece vişne suyundan yapıyoruz başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Fiyatı kilo olarak 700 liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

5Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor

Vişneli dondurmanın Elazığ'ın en çok tercih edilen ürünlerinden olduğunu aktaran Şehriban Seçkin, "Biz de bunu sürekli severek tüketiyoruz. Havalar ısındığı için sürekli gelip dondurma tüketiyoruz. Çok beğeniyoruz" cümlelerini kullandı.

6Elazığ'da sezonu açıldı, kilosu 700 liradan kapış kapış gidiyor: İl dışından da talep yağıyor