EKPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN | 2026 EKPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı! ÖSYM sonuçları duyurdu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, binlerce adayın merakla beklediği EKPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki sınav sonuçları nereden sorgulanacak? 2026 EKPSS sonuçlarını görüntülemek isteyenler haberimizdeki linkten sayfaya erişim sağlayabilirler... Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler şimdi EKPSS tercih sürecine çevrildi.
EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sonuç ekranında:
Doğru ve yanlış cevap sayılarını
Toplam puanlarını
Sıralama bilgilerini
detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.
EKPSS sonuç sorgulama ekranı için:
https://sonuc.osym.gov.tr
EKPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS sonuç sorgulama işlemi oldukça pratik şekilde gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:
ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sayfasına giriş yapın
T.C. kimlik numaranızı girin
Aday şifrenizle sisteme giriş yapın
Sonuç ekranından puan bilgilerinizi görüntüleyin
Sonuçlar yalnızca internet üzerinden açıklanırken, adaylara ayrıca fiziki belge gönderimi yapılmıyor.
EKPSS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi merak konusu oldu. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte sürecin resmen başlaması bekleniyor.
Tercih döneminde adaylar:
Puanlarına uygun kadroları tercih edecek
Kurumların özel şartlarını inceleyecek
Yerleştirme sonuçlarını yine ÖSYM üzerinden öğrenecek
Uzmanlar, özellikle yanlış tercih yapılmaması için kılavuzun dikkatle okunması gerektiğini vurguluyor.
EKPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
EKPSS, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen merkezi bir sınavdır. Sınava;
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans mezunu engelli adaylar
katılabiliyor. Adaylar aldıkları puanlara göre kamu kurumlarına yerleştiriliyor.
EKPSS SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?
ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, adaylar EKPSS sonuçlarına itiraz hakkına sahip. Sonuçların açıklanmasının ardından belirli süre içerisinde başvuru yapılabiliyor. İtiraz süreci ve detayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.
ADAYLAR ŞİMDİ TERCİH SÜRECİNE ODAKLANDI
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni ve kritik bir aşama başladı. Özellikle doğru tercih yapan adayların yerleşme şansının önemli ölçüde arttığı bilinirken, tercih döneminin yoğun geçmesi bekleniyor.EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kamu kadroları, kontenjanlar ve şartlar netleşecek. Adayların bu süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor.