EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS sonuçlarını duyurdu mu?
EKPSS ne zaman açıklanacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2026 yılında sınava giren binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. “EKPSS ne zaman açıklanacak?”, “2026 EKPSS sonuçları açıklandı mı?” ve “ÖSYM EKPSS sonuçlarını duyurdu mu?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yerini aldı. İşte EKPSS sonuç tarihi ve son durum hakkında tüm detaylar...
Şu an için ÖSYM’den “EKPSS sonuçları açıklandı” şeklinde resmi bir duyuru yapılmadı. Adayların sonuçları öğrenebilmesi için ÖSYM’nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresini takip etmesi gerekiyor.
EKPSS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK
2026 EKPSS sonuç tarihiyle ilgili beklentiler, geçmiş yılların takvimleri doğrultusunda şekilleniyor. Genellikle sınavdan birkaç hafta sonra açıklanan EKPSS sonuçlarının, yine benzer bir sürede ilan edilmesi bekleniyor. EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 (Bugün) açıklanacak.
ÖSYM’nin resmi sınav takvimi doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih duyurulduğunda kamuoyu ile paylaşılacak. Adayların “EKPSS sonuç tarihi 2026” şeklindeki aramaları da bu nedenle artış gösterdi.
EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EKPSS sonuçları açıklandığında adaylar aşağıdaki adımları izleyerek puanlarına ulaşabilecek:
ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın
EKPSS sonuç ekranına tıklayarak puanınızı görüntüleyin
Sonuçlar, adayların erişimine bireysel olarak açılmakta olup, herhangi bir belge gönderimi yapılmamaktadır.