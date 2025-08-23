Ekmek parası için güneşe meydan okuyorlar: Kavurucu sıcakta pamuk tarlasında zorlu mesai başladı!

5

Sıcaklıklara rağmen çalıştıklarını ve işçilerin 650 TL yevmiye aldığını ifade eden işçibaşı İsmail Kara, "Burada pamuk tarlasında yabani otları topluyoruz. Yabani otları almazsak verim olmaz ve biçerdöver tarlaya giremez. Çiftinin 310 dönüm pamuk tarlasını bitirdik şimdi ise 30 dönümlük tarlada yevmiye hesabıyla çalışıyoruz. Burada 24 işçi ile çalışıyoruz. Yevmiye olarak 725 TL alıyoruz, 75 TL elçilik ve 650 TL ise işçinin emeği oluyor. Ben 1987 yılından beri elçilik yapıyorum. Sıcaklıklar geçen hafta 45 dereceye kadar çıktı ama çalışmaya devam ediyoruz. Mecbur sıcaklıklara rağmen çalışacağız. 06.00'da işe başlıyoruz ve 14.00'te işi bırakıyoruz" dedi.