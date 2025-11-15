Edirne'de yüzler güldü: Yağmurlar geldi, kanola tarlaları yeşerdi! Yüzde 30 oranında artış var

4

Sürdürülebilir üretim için suyun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Kayhan, "Yağmur yağınca her şey güzel oluyor. Kanolaların gelişimi de çok iyi ilerliyor. Kanola bu yıl çok ekildi. Yüzde 30'dan fazla artış oldu. Kuraklığa bağlı ayçiçeğinden verim kaybı yaşayanlar kanolaya yöneldi. Kanola kışlık bitki ve o dönemde yağışlar iyi olduğu zaman verimi güzel oluyor." ifadelerini kullandı.



Üretici Cem Yılmas da yağışlarla birlikte kanola tarlalarının yeşerdiğini ve üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.