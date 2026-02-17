Edirne'de "Son mahyacı" ramazan ayında sanatıyla gökleri aydınlatıyor: Devredecek çırak arıyorlar

4

Ramazan ayının başlangıcına kadar tüm mahya asma işlerini bitireceklerini anlatan Yıldız, şunları anlattı:



"Selimiye Camisi'ne de 250 ampulden oluşan 'Merhaba ya şehri Ramazan' yazılı mahyayı astık. 1975 yılından bu yana Selimiye'ye mahya asıyorum. 50 yılı aşkındır mahya işini yapıyorum. İki minare arası Selimiye'de 40 metre yukarıdan aşağı da üç satır büyük yazısı var. Yüksekliği de 80 metre civarı. Minarelerden aşağı baktığımızda korkmuyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Fırtına, yağmur bizi etkiliyor tabi. Minarelere ilk çıktığımızda çocuktuk, şimdi 70 yaşına geldim."



Selimiye Camisi'nin çok özel mimariye sahip olduğunu belirten Yıldız, üç yollu minarelere çıkarken ekibiyle birbirlerini görmediklerini ve burada çok heyecanlandıklarını kaydetti.