Edirne'de 'sarı' alarm! Meriç Nehri'nin debisi yükseldi

TAŞKINI ‘KANAL EDİRNE’ ÖNLEDİ



Öte yandan, aşırı yağış sonrası debisi artıp 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'ndeki taşkını, DSİ tarafından yapılan 'Kanal Edirne' önledi. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri baypas edilerek yapılan kanal, 2019’da tamamlandı. Toplam 7 bin 800 metrelik kanaldan önce, Meriç'in taşması sonucu çevresindeki iş yerleri ve sosyal tesisler ile yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve mahalledeki tarım alanları sular altında kalıyordu.