Edirne'de öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı destek: 'Siz varsınız diye umut hep var'

20.04.2026 - 14:57

Kaynak: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-

Edirne'nin Keşan ilçesinde ortaokul öğrencileri, üzerlerine destek mesajları yazdıkları siyah kurdele takılı çikolataları öğretmenlerine ikram etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Yekta Baydar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerine üzerlerinde destek mesajlarının yazılı olduğu ve siyah kurdele takılı çikolataları verdi.

Öğrenciler, çikolataların üzerine, ‘Size uzatabileceğimiz tek şey çikolata ve bolca sevgimiz’, ‘Nefret değil sevgi çoğalır’, ‘Sizinle öğrendik, sizinle güçlendik’, ‘Siz varsınız diye umut hep var’ şeklinde yazılar yazarak ve siyah kurdele takarak, öğretmenlerine ikram etti.

Öğretmenler, öğrencilerin bu anlamlı davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Öğretmenlerde, sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine sevgilerini iletti.