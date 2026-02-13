Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye’de 4 yıllık hasret bitiyor! Restorasyon tamamlandı, Ramazan'da ibadete açılıyor

3

Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda, kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da 2024 yılı Ekim ayında tamamlandı. Camide son olarak ana kubbedeki yeni kalem işi uygulaması tartışmalara neden oldu ve mahkemeye taşındı. Tarihi yapıda, restorasyonda sona gelinirken, ramazan ayında tüm bölümleriyle ibadete açılacağı duyuruldu.