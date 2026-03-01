Edirne'de 'marteniçka'lar takıldı! 'Baba Marta' etkinliği gerçekleştirildi

4

'BARIŞ DİLİYORUZ'



Kafedzhiyska, baharın ilk günü olan 1 Mart'ta halka bileklik hediye edip dilek dilediklerini belirterek, "Sağlık mutluluk, bereket, huzur ve bu zamanlarda en önemlisi barış diliyoruz. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor" dedi.Karchev de baharın gelişini kutlayarak mutluluk, sağlık, huzur ve barış diledi.