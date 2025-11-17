Edirne'de kurye kılığına giren polis, 77 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı! 'Yemek siparişi getirdim'

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.11.2025 - 10:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 77 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, Edirne'de kurye kılığına giren polisin kapıyı çalmasıyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polis ekiplerince; Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan toplam 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 150 bin 980 TL adli para cezası ile aranması bulunan ve bu suçtan 2 yıl 10 ay 4 gündür firar olarak aranan Ö.Z. Edirne'de yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahsın bulunduğu adrese yapılan operasyonda polisin kurye kılığına girerek kaskla kapı zilini çaldığı anlar ve yakalama anıysa an be an kameraya yansıdı.

Görüntülerde; polis ekiplerinin başarılı operasyonunda şahsın 'Yemek siparişi getirdim' sözlerine aldanarak yakalandığı görüldü.