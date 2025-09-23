Edirne'de kuraklık tehlikesi: Keşan'da baraj kurudu, kuyulardan su takviyesi başladı!

4

Mehmet Özcan, Kadıköy Barajı’ndaki suyun bitme noktasına geldiğini dile getirerek, "Şehircilikte su kaynaklarınızı sadece baraj veya göllerden ya da yer altı kaynaklarından temin etmek, bunlardan yalnızca birine bel bağlamak doğru değil. Bunun yanlış bir tavır olduğunu yaşayarak görüyoruz. Eğer bizim Kumdere İçme Suyu Tesislerimiz devre dışı kalmış olsaydı, şu an Keşan tümüyle susuzdu. Kadıköy Barajı’ndan belli bir süredir su alamıyoruz. İki gün önce de Kumdere’de ek bir kuyu daha açtık, bugün de bağlantısını yaparak hemen devreye soktuk. Susuzluk veya su kesintisi gibi bir sıkıntımız yok.