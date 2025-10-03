Edirne'de kritik kurutma mesaisi başladı, 1 saatlik maliyeti 2 bin TL!

5

Üretici Ali Dağdelen, kurutma sürecinin emek ve dikkat istediğini söyledi. Hasat kadar kurutma sürecinin de önemli olduğunu dile getiren Dağdelen, "Kalorifer kazanlarına benzer bir sistemde kömür yakıyoruz. Bu kazanlar biraz daha büyük oluyor. Kömürün sıcak havasını makinenin içine fanlar aracılığıyla basıyoruz. Çeltikler devamlı sıcak havaya maruz kaldığı için yavaş yavaş kuruyor. Nem oranına göre kurutma süreci ortalama 8 saat sürüyor. Daha sonra ürünü boşaltıp depolara ya da direkt fabrikalara götürüyoruz." diye konuştu.