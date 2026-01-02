Edirne'de dev projede sona gelindi! Yılda iki ürün ekilecek, çiftçinin kazancı katlanacak

5

Arabacı, sulama sayesinde arazilere iki ürün ekme fırsatı elde etmenin yanı sıra verimin de artacağını vurguladı. Çakmak Barajı'ndan bu yıl sulama yapılabileceğini Çömlekköy Barajı'nın ise 2 yıl içinde tamamlanacağını anlatan Arabacı, şunları kaydetti: "Suyu en başından tutup aşağıya doğru sağlıklı şekilde iletmemiz gerekiyor. Çakmak Barajı'ndan sulamalar bu yıl başlayacak, Çömlekköy'deki çalışmalar da bitirildikten sonra Bulgaristan sınırından Enez'e kadar buradaki sulama sorununu bitireceğimizi düşünüyorum. Bu projeler çok önem arz ediyor. Üreticilerimizin çeltik sulamasında yaşadığı problemler bitecek. Bununla beraber yamaç arazilerin sulanması olacak. İki ürün ekme şansımız olacak, verimlerimiz katlanacak. Üreticilerimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak projeler."