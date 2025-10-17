Edirne’de çeltik tarlaları çamura battı! Zorlu hasat başladı! Verim yüz güldürdü ama fiyatlar üzdü!

1

Haziran ayından bu yana yağış almayan Edirne'de son haftalarda etkili olan yağmur, çeltik tarlalarını adeta çamur deryasına çevirirken, üreticiler ise hasatta paletli biçerdöverleri tercih etti. Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen İpsala başta olmak üzere Edirne ve çevre köylerde başlayan hasatta verim üreticiyi sevindirse de fiyatlar beklentiyi karşılamadı.