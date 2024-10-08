Edirne'de biri memur, diğeri esnaf olarak çalışan kardeşler köylerine dönüp üretime başladı
Edirne'de biri esnaf, diğeri memurluğu bırakarak köye taşınan kardeşler Fevziye Sakarya (60) ve Emine Sakarya (64), 27 yıldan bu yana babalarından kalan 176 dönüm alanda çeltik üretiyor. Fevziye Sakarya, "Herkes bizleri takdir etmeye başladı. İsteseniz yatıp yattığınız yerden para alabilirdiniz ama siz çabalıyorsunuz ve üretim yapıyorsunuz diye takdir görüyoruz. En iyi bildiğin iş demişler, bizim de bildiğimiz iş bu çünkü çocukluğumuz tarlalarda geçti" dedi.
DHA
• 08 Ekim 2024 - 10:54 • Son Güncelleme:
DHA
• 08 Ekim 2024 - 10:54 • Son Güncelleme: