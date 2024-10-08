Edirne'de biri memur, diğeri esnaf olarak çalışan kardeşler köylerine dönüp üretime başladı

'HER YERDE SAYGIYLA KARŞILANIYORUZ'

Toplam 176 dönüm alanda üretim yaptıklarını ifade eden Sakarya, "Aslına işin zorluğunu ilk olarak ablam başladığı için o çekti. Ben geldiğimde ablam kendini kabullendirmişti. İlk önce kadın nasıl yapacak bu işi diye söylemler oldu. Hep erkek işi olarak bilindiği için. İnsanlar biraz yapamayacaklarımızı düşündüler. Artık gidip köy kahvesine de oturuyoruz. Her yerde saygıyla karşılanıyoruz. 176 dönüm ekili arazimiz var. Çeltik bilindiği üzere su içerisinde yetişiyor. Su olmazsa olmazların arasında, damlama usulü ile ekim yapanlarda var ancak ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum. Ama biz çeltiği direk su içerisine atıyoruz. Arada bir ilaçlama gübreleme yapılıyor. Ama çeltik genelde suyun içerisinde oluyor. Biraz çamurlu bir iş ama güzel" diye konuştu.