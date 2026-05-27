Edirne'de asırlık gelenek bozulmadı: Yüzlerce kişi sıraya girdi, uzun kuyruklar oluştu

Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesinde yaklaşık bir asırdır sürdürülen mezarlıkta bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramı'nda da devam etti. Bayram namazının ardından mezarlıkta bir araya gelen yüzlerce kişi, hem vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etti hem de bayramlaştı.