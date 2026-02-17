Edirne'de ağaçlar yalancı bahara aldanıp çiçek açtı! 'Üşümeyi alan ağaçlar, çiçek açmaktadır'

2

'ÜŞÜMEYİ ALAN AĞAÇLAR, ÇİÇEK AÇMAKTADIR'



Lütfü Açar, "Bitkiler ve ağaçlar genelde 1 yıllık periyod içerisinde bir gelişim göstermektedirler. Nitekim özellikle meyve ağaçları güz döneminden sonra kış döneminde de durgunluk dönemine girerler. Bütün bitkilerde genel anlamda yıllık bir fizyolojik üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşümeyi aldıktan sonra mevsimin ilerleyen zamanlarında da tomurcuklanarak, çiçek açmaktadırlar. Tabii bu, şuna da bağlı, mevsimler bilim insanlarının da ilgili kuruluşlarında ifade ettiği gibi ciddi anlamda değişmiştir.