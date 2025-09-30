Edirne'de 400 kişi üretiyordu şimdi sadece 10 kişi kaldı! Bir meslek göz göre göre bitiyor!

4

Aynalı süpürgenin geçmişte genç kızların çeyizlerinde bulundurulan eşyalardan olduğunu belirten Kuzu, "Aynalı süpürge o genç kızımızın temiz, titiz, hamarat ve elinin işe yatkın olduğunu gösteriyordu. Aynalı süpürge önemli bir gelenekti." ifadelerini kullandı. Edirne'nin kültürel değerlerinden aynalı süpürge, geçmişte yalnızca temizlik aracı değil aynı zamanda gelenek unsuru olarak da önem taşıyordu. Aynalı süpürge, genç kızların çeyizinde mutlaka bulundurulurdu. Evin kapısının dışına asıldığında, o evde evlilik çağında kız bulunduğu anlaşılırdı. Aynalı süpürgeyle genç kızın temiz, titiz ve hamarat olduğu gösterilirdi.