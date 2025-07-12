Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 'altın' hasadı bitti! Asıl iş şimdi başlıyor

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İşçiler, yerden omuzlayarak kaldırdıkları yaklaşık 40 kilogramlık balyaları römorklara yüklüyor.Öğle saatlerinde sıcaklığın ve römorktaki balyaların sayısının artmasıyla işçiler için zorluk da katlanıyor. Balyaları 2-3 metre yükseğe atmak zorunda kalan işçiler tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürüyor.Balya işçilerinden 55 yaşındaki Remzi Kalambak, AA muhabirine, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden çalışmak için Kırklareli'ne geldiğini söyledi.İşlerinin zorluğuna işaret eden Kalambak, 35 yıldır balya işçiliği yaptığını kaydetti.Sürekli bir işinin olmadığını anlatan Kalambak, "Mecburuz bu işi yapmaya, çoluk çocuğumuz bizden ekmek bekliyor. Sıcak bizi çok zorluyor. 55 yaşında insanım, sıcak oldu mu çok zorluyor." diye konuştu.