Edirne için kırmızı alarm verildi; Nehirlerin debisi arttı Sarayiçi'ni su bastı

19.02.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Olgay GÜLER-Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)

Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı; Devlet Su İşleri (DSİ), 'kırmızı alarm' uyarısı verdi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ni de su bastı, bölgeye girişler yasaklandı.

Son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 7 Şubat'ın ardından ikinci kez arttı.

Meriç Nehri'nin debisi saat 11.00 sıralarında 1091 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi 154 metreküp/saniyeye yükseldi.

DSİ, iki nehir için de 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise turuncu seviye olan 507 metreküp/saniyeye yükseldi.

TUNCA NEHRİ TAŞTI

Tunca Nehri'nin taşması üzerine tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, su ile kaplandı.

Belediye ekipleri, Sarayiçi'ne ulaşımın sağlandığı köprüleri kapatarak bölgeye girişleri yasakladı.

DSİ ekipleri de nehrin Sarayiçi kesiminde iş makineleri ile çalışma başlattı.

KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne'de, kent merkezine bağlı bazı köylerdeki göletler de taştı. Merkeze bağlı Hasanağa köyündeki derenin taşması sonucu su, çevredeki tarım arazileri ile yollara yayıldı.

Kent merkeziyle Avarız köyüne ulaşımın sağlandığı yol, dereden taşan su nedeniyle kapandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

TUNCA NEHRİ'NDE 'KIRMIZI ALARM'

Edirne'de son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması nedeniyle kentteki nehirlerde su seviyesinin yükselmesi devam ediyor.

Gündüz saatlerinde Meriç ve Tunca nehirleri için DSİ'nin verdiği 'turuncu alarm' uyarısı Tunca Nehri gece saatlerinde 'kırmızı alarm' seviyesine çekildi.

Tunca Nehri'nin debisi saat 24.00'te yapılan ölçümde 206 metreküp saniyeye yükselmesi üzerine kırmızı alarm verildi.

Meriç'in debisinin 1054 metreküp/saniye ölçülmesi üzerine 'turuncu alarm' seviyesi 'sarı alarma' düşürüldü.

Yetkililer, nehirlerdeki su seviyelerinin takip edildiğini söyledi.