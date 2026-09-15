Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

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Bir yıllık veriler ve aynı parselde yapılan ekimin yanıltıcı olabileceğini ifade eden Köse, "Bu yıl ekimi aynı parselin farklı bir yerine yaptık. Anıza ekim yöntemi aynı verileri verecek mi göreceğiz. Önümüzdeki yıl da denedikten sonra 3 yıllık verilerin ortalamasını üreticilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Geçen sene anıza ekimde verim daha iyiydi. Bu yıl da gördüğümüz kadarıyla iyi." diye konuştu.