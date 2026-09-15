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GündemEdirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi
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Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

15.09.2026 - 20:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (AA)

Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ölçmek için farklı dönemlerde 3 farklı yöntemle ekilen bitkilerin hasadı yapıldı.

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1Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde geçen yıl başlatılan "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" bu yıl da kapsamında şubat, mart ve nisan aylarında ayçiçeği ekimleri yapıldı.

2Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Ekim yöntemleri ve dönemlerinin, ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan çalışma kapsamında pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denendi.

3Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Denemenin ikinci yılında yetiştirilen mahsulün hasadı törenle gerçekleştirildi.

4Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, AA muhabirine, kentte 2025 yılında 1 milyon 238 bin 368 dekar alandan 173 bin 258 ton ayçiçeği elde edildiğini söyledi.

5Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Edirne'nin, yüzde 11'lik pay ile ayçiçeği üretiminde üçüncü sırada yer aldığını belirten Coşğun, "Bu sene ise tahmini 1 milyon 261 bin 191 dekar alandan 252 bin 267 ton üretim beklenmektedir. Verimi artırmak için uygulanan 3 senelik projedeki farklı ekim yöntemlerinden hangisinin çiftçimiz açısından daha iyi olduğunu belirleyeceğiz. 2027 hasadı sonrası kapsamlı bir rapor çıkarılacak." dedi.

6Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise geçen yılki sonuçlara göre erken yapılan ekim ve anıza ekimde dekar başına yaklaşık 40 kilogram daha fazla ürün alındığını belirtti.

7Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Bir yıllık veriler ve aynı parselde yapılan ekimin yanıltıcı olabileceğini ifade eden Köse, "Bu yıl ekimi aynı parselin farklı bir yerine yaptık. Anıza ekim yöntemi aynı verileri verecek mi göreceğiz. Önümüzdeki yıl da denedikten sonra 3 yıllık verilerin ortalamasını üreticilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Geçen sene anıza ekimde verim daha iyiydi. Bu yıl da gördüğümüz kadarıyla iyi." diye konuştu.

8Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ise anıza doğrudan ekimin faydasını geçen yılki demonstrasyon çalışmalarında gördüklerini belirtti.

9Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Çiftçilerin de artısını görerek bu yöntemi tercih edeceğine inandığını dile getiren Kırbiç, "Anıza ekimin bir faydası da masrafların daha az olması. Hem topraktaki su kaybını önleyerek hem de düşük mazot ve işçilik maliyetiyle çiftçimize daha yüksek gelir imkanı sağlayacaktır." dedi.

10Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Projenin yürütüldüğü tarlanın sahibi Birol Devirgen de anıza ekimin diğer yöntemlere göre daha verimli göründüğünü kaydetti.

11Edirne ayçiçeği üretiminde üçüncüsü! Kuraklığa dayanıklılığı ölçmek maksadıyla 3 farklı yöntemle ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Verim sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

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