ECE İRTEM SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! || Anne Nuriye İrtem'in ifadesi ortaya çıktı: 'Odasına girdiğimde gördüm, çok fazla alkol alıyordu'
Son dakika haberine göre, Kadıköy'de ikamet ettiği adreste hayatını kaybeden dizi oyuncusu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi ortaya çıktı. Genç yaşta ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem'in ortaya çıkan son görüntülerinde annesinin desteğiyle ayakta durduğu görülüyordu. Cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından babasına teslim edilen İrtem'in annesi verdiği ifadede 'Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu' dedi. İşte annesine ait ifadenin tamamı: Peki Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem nerede defnedilecek? Ece İrtem'in herhangi bir hastalığı var mıydı?
Son dakika haberine göre, Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Bugün incelemeleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Neden öldüğü, herhangi bir hastalığının olup olmadığı araştıtlan Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ortaya çıkan ilk ifadesi olayın ayrıntılarını gözler önüne döktü. İşte Ece İrtem'in ölümüne dair son dakika gelişmeleri...
CENAZE BABAYA TESLİM EDİLDİ
Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından babasına teslime edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Oyuncu Bahar Süer, "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl veda onu da anlamış değilim" dedi.
'ECE DÜNYA TATLISI BİRİSİYDİ'
Adli TIp Kurumu önünde açıklama yapan Oyuncu Bahtiyar Memili, "Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüz, Ece dünya tatlısı birisiydi. Gittiği yerde mutlu olsun. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu" dedi.
'PIRLANTA GİBİ BİR İNSANDI'
Oyuncu Bahar Süer, "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl veda onu da anlamış değilim. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü, tatsız bir şey hatırlayacağını sanmıyorum" diye konuştu.
HİÇ KÖTÜLÜĞÜ YOKTU
Oyuncu Jassica May, "Ece'yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu. 2 yıl Adana'da beraber çalıştık. Çok güzel anılar paylaştık. Mekanı cennet olsun" dedi.
BİZİM KARDEŞİMİZDİ
Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın, "Konuşulacak pek bir şey yok aslında. Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik güzeller güzeli, akıllı, herkese ilham olan biriydi. Bizim kardeşimizdi. Yeni gelin dizisinde çok sıkı fıkıydık. Hep ilklerimi onunla yapmıştım" ifadelerini kullandı.
CENEZA KUŞADASI'NA GÖTÜRÜLECEK
Ece İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım caminde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ANNESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ' 'AĞIR ANTİDEPRESAN İLAÇLARI KULLANIYORDU'
Nuriye İrtem'in emniyetteki ifadesinde, "17:51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20:36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenildi.
Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.
Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.
ECE İRTEM'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYOR
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.
ECE İRTEM HASTA MIYDI?
Ece İrtem'in ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne veya sağlık durumunun kötü olduğuna dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu hakkında ortaya atılan sağlık iddiaları doğrulanmış değil.
OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Henüz otopsi raporu çıkmayan Ece İrtem'in cenaze töreni ile ilgili program da belli oldu. Emekli savcı babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan cenazenin, herhangi bir plan değişikliği yaşanmazsa Çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
BİR GÜN ÖNCE YENİ YAŞINI KUTLADI
Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri dağladı.
Ece İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan İrtem, kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
Sanat eğitimi geçmişi sayesinde hem sahne hem de ekran performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek kariyerinde önemli bir yükseliş yakalamıştı.
ECE İRTEM'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Ece İrtem'in öne çıkan yapımları şunlar:
Kızılcık Şerbeti – Işıl
Sandık Kokusu – Hande
Mahsun J – Nükhet
Aile – Cansın
Yasak Elma – Meriç
Mahkum – Ferda
Bay Yanlış – Gizem Sezer
Payitaht Abdülhamid – Robina
Yeni Gelin – Afet
Kertenkele
Paramparça
Şeref Meselesi
O Hayat Benim
Kaçak Gelinler
Zengo (Sinema Filmi)
Meraklı Adamın 10 Günü (Film)