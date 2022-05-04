Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinEbru Şallı ve Uğur Akkuş'tan baş başa ABD tatili!
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan baş başa ABD tatili!
• 04 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan baş başa ABD tatili!

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki hafta önce ABD'ye gitti. Los Angeles'ta baş başa olmanın tadını çıkaran çift, son olarak yakın arkadaşları Mitra Mar’ın doğum günü kutladı. Şallı, bu anları takipçileriyle de paylaştı.

• 04 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallı ve Uğur Akkuştan baş başa ABD tatili
ABONE OL

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

2HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

3EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulanmıştı.

4SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

İddiaların ardından el ele görüntülenen çiftten Uğur Akkuş ise ''Geçtiğimiz aylarda cezaevine girdiğiniz doğru mu?'' sorusunu, ''Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım'' diyerek geçiştirmişti.

5BAŞ BAŞA ABD TATİLİ

BAŞ BAŞA ABD TATİLİ

Tüm bunların ardından mutlu birlikteliklerine devam eden Akkuş çifti, yaklaşık iki hafta önce ABD'ye gitti. Beverly Hills'de dünyaca ünlü yıldızlara komşu olan Akkuş çifti yoğun iş programının dışında bol bol dostları ile vakit geçiriyor.

6Ebru Şallı ve Uğur Akkuştan baş başa ABD tatili

Ünlü çift, son olarak yakın arkadaşları Mitra Mar’ın doğum günü kutladılar. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ebru Şallı, bu görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Ramazan Bayramı'nı da ABD'deki evlerinde geçiren ikili, hayranlarının bayramını da kutlamayı ihmal etmedi. Birkaç gün sonra yeri yatırımlar için New York’a geçecek olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'u yoğun bir tempo bekliyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Melek Mosso: Bana 'Traktör Mosso' derler!

Melek Mosso: Bana 'Traktör Mosso' derler!

Özge Ulusoy yine kural bozmadı! Bu kez...

Özge Ulusoy yine kural bozmadı! Bu kez...

Canan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'

Canan Ergüder'in annesini görenler inanamadı! 'Bu nasıl güzel anne'

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan baş başa ABD tatili!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan baş başa ABD tatili!