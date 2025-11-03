Düzce'de 11 yaşında tarımda devrim yaratan sistemi geliştirdi! TÜBİTAK birinci seçti

5

Projesi hakkında bilgiler veren Muhammet Zahid Sert, teknolojiyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Küçükken okuduğum bir makale ilgimi çekti. Teknolojiyle makaledeki bilgileri birleştirdim ve bu proje ortaya çıktı. Bu projeleri yapmak çok zor değil ama biraz emek istiyor. Yarışmada bir rakibim vardı, uçak yapmıştı. O üçüncü oldu, ben birinci oldum. Kafamda başka projeler de var. Böyle başarılı bir projenin başında olmak bana zevk veriyor" dedi.