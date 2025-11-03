Düzce'de 11 yaşında tarımda devrim yaratan sistemi geliştirdi! TÜBİTAK birinci seçti
Çalışma iklim değişikliklerine yol açana sera gazı salınımını en aza indiriyor. Sıvı gübrenin temiz su ile toprağa verildiği proje TÜBİTAK birincisi oldu. Düzce'de 11 yaşında yaptığı çalışma tarımda devrim yarattı.
11 yaşındaki Muhammet Zahit Sert, Düzce'de çevre dostu projeye imza attı. Seralarda kullanılan zehirli ilaçları tarihe gömecek proje, "akıllı sera sistemi" ile doğal yollarla haşereyle mücadele sağlayan genç kaşif, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu.
Muhammet Zahit Sert, zararlı tarım ilaçlarına karşı geliştirdiği yenilikçi projesiyle dikkatleri çekti.
İklim değişikliklerine yol açan sera gazı salınımını da en aza indirecek bu çalışmada, sıvı gübre temiz su ile birlikte sera içindeki toprağa veriliyor. Toprak belirli bir sıcaklığa ulaştığında ise zararlı böcek ve haşereleri uzaklaştıran uçucu yağ buharlaşıyor ve sera içine yayılıyor.
"Ekolojik Mücadele - Sistemli Akıllı Sera" ismini verdiği projesiyle Sakarya'da yapılan yarışmaya katılan Muhammet Zahid Sert, coğrafya alanında bölge birinciliğini kazandı.
Projesi hakkında bilgiler veren Muhammet Zahid Sert, teknolojiyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Küçükken okuduğum bir makale ilgimi çekti. Teknolojiyle makaledeki bilgileri birleştirdim ve bu proje ortaya çıktı. Bu projeleri yapmak çok zor değil ama biraz emek istiyor. Yarışmada bir rakibim vardı, uçak yapmıştı. O üçüncü oldu, ben birinci oldum. Kafamda başka projeler de var. Böyle başarılı bir projenin başında olmak bana zevk veriyor" dedi.