Düzce taciz iddiasıyla çalkalandı! Lise öğrencilerini taciz eden şahıs esnafa bıçak çekti
28.10.2025 - 17:24Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)-
Düzce’de yaşanan olayda, iki lise öğrencisi kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Seyit A., çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre, kızlara yönelik uygunsuz sözler söylediği belirtilen Seyit A., kendisini uyaran esnafa öfkelendi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Seyit A., cebinden bıçak çıkararak esnafa tehditler savurdu.
Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu.
Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.’yı uyardı. Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi.
Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.