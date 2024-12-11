Duvarı kırıp komşusunun çeyizlik eşyaları çalmıştı! 'Alkolün etkisindeydim'
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 35 yıllık komşusunun duvarını delip çeyizlik eşyalarını çalan ve daha sonra duvarı yeniden inşa eden hırsız, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, olay anında alkolün etkisinde olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
İHA
• 11 Aralık 2024 - 13:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Aralık 2024 - 13:01 • Son Güncelleme: