Dünyaya açıldı, 100 TL'den satılıyor! Herkes tatmak için Gaziantep'e akın akın geliyorlar!
Kaynak : İHA
Avrupa’dan tescilli, Gaziantep’ten dünyaya yayılan menengiç kahvesi, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 100 TL'den satılan tarihi kahvecide tatmak isteyen kişiler uzun kuyruklar oluştuyor.
Gaziantep'te asırlardır Tahmis Kahvesi'nde satılan menengiç kahvesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Antep fıstığının aşılanmamış haliyle doğada kendiliğinden yetişen menengiç, kavrulup dövülerek kahve haline getiriliyor ve genellikle sütle hazırlanarak misafirlere ikram ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tescillenen menengiç kahvesi, Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaretle koruma altına alınarak uluslararası arenada da adını duyurmaya başladı. Bu özel lezzet, dünya çapında tanınan bir içecek olma yolunda ilerliyor. Menengiç kahvesi 100 TL'den satılıyor ve yanında çerez ikram ediliyor.
Tarihi Tahmis Kahvesi işletme sahibi olan Mehmet Hilmi Bağcı, "Kahve, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olarak sofralardaki yerini alıyor. Özellikle Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden biri olan menengiç kahvesi, doğal yapısıyla adeta bir antibiyotik etkisi oluşturuyor. Gelen misafirlere özellikle menengiç kahvesi ikram ediliyor. Menengiç kahvesinin yanı sıra Zahter çayı da oldukça rağbet görüyor. Faydalarıyla bilinen Zahter çayı, kış aylarında hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak tercih ediliyor. Bu dönemde hava çok güzel oluyor, tam gezme zamanı. Yediğiniz, içtiğiniz her şeyin tadı ayrı güzel" dedi.
Menengiç kahvesinin Gaziantep'i temsil eden bir kahve olduğunu söyleyen işletmeci Bağcı, "Gaziantepliler kendi kahvelerini üretmiş. Menengiçi döverek kahve haline getirmişler. Bu tamamen yerli, orijinal bir üretimdir. Gaziantep fıstığının yabani halinden yapılır. Menengiç kahvesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak tescillenmiş durumda. Bu süreçte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde önemli bir adım atıldı. Şimdi Menengiç kahvesi, kentin simge lezzetlerinden biri olarak tanınıyor. Menengiç kahvesi şu anda 100 TL'den satışa sunuluyor. Yanında çerez ve su ikramı da yapılarak misafirlerin memnun ayrılması sağlanıyor" şeklinde konuştu.
Hatay'dan gelen vatandaşlar ise menengiç kahvesini çok beğendiklerini ifade ederek Gaziantep'e her gelişlerinde mutlaka menengiç kahvesi içtiklerini söyledi.