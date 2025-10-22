Dünyanın gözü İzmir'deki o köyde! Korkuluklarıyla ilgi gören Barbaros, 'turizm köyü' ünvanıyla öne çıkacak

4

Ersan, mahalledeki turizmin yeniden canlanmasında 2016 yılında başlatılan Oyuk Festivali'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:



"Bostan korkuluğuna biz burada 'oyuk' deriz. Demet Küçükkayalar öncülüğünde köyden sekiz kişiyle oturup Oyuk Festivali'ni yapmaya karar verdik. Bizim festivalimizin farkı, Türkiye'deki tek tematik festival olması. Her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene şalvardı, ondan önce kadın oyukların başındaki boru yani başörtüsüydü. Resmi prosedürleri, isim tescil haklarını gibi işleri hallettik. Atölyeler kurduk, çevre düzenlemesi yaptık. İlk festivalimize 6 bin kişiyi getirmeyi başardık."Mahalle sakinlerine kazanç sağlamayı ve şehre göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ersan, bu konuda başarılı olduklarını vurguladı.



Ersan, mahalleye geri dönüşlerin olduğunu belirterek, "Geri gelen gençlerimiz işletme kurdular. Tarım alanında da Barbaros Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Bizim yerli sarı susamımız var. Onun işletmeciliği başladı. Bunun yanında Barbaros Kültür Sanat ve Turizm Kalkınma Derneği ile ortak projeler yapıyoruz. Biz her şeyi imece usulüyle yaparız. Birçok işimizi bu şekilde başardık. 2016'dan önce köy nüfusu 550-600 kişiydi. Şimdilerde 900'ü geçti." diye konuştu.