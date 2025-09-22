Dünyanın en sessiz mutfağı İstanbul'da! 'Ben sustum ama hikayem konuşuyor'

6

İşitme engelli olmanın toplumdaki zorluklarına da değinen Barış şöyle devam etti: "Sessiz olmak toplumda zor. İletişimde, işte, okulda hep bir eksik gibi görülüyorsun. Ama ben sessizliğime rağmen başardım.Ben sustum ama hikayem konuşuyor Yılmadım, sustum ama hiç durmadım. Ben sustum ama hikayem konuşuyor. Çünkü bu sadece benim değil, binlerce sessiz insanın hikayesi. Bizim hikayemize siz de ses olun."