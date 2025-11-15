Dünyanın en pahalı bitkisi Denizli Honaz'da filizlenmeye başladı!
Kaynak : DENİZLİ (İHA)
Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde yaklaşık bir ay önce toprakla buluşturulan safran soğanları filizlenmeye başladı. Safran’ın üreticiler için yeni bir fırsat sunacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Denizli’nin Honaz ilçesinde Honaz Belediyesinin Yerel Tohum Merkezinde yaklaşık 1 ay önce toprakla buluşturulan safran soğanlar topraktan filizlenerek yüzünü güneşe gösterdi.
Doğal üretime teşvik etmenin yerel tohumları koruyup geleceğe taşındığını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz’ın bereketli topraklarını en verimli şekilde değerlendirmek için başlattığımız çalışmaların ilk sonuçlarını görmek bizleri mutlu etti.
Her bir filiz, emeğimizin karşılığı ve sürdürülebilir tarım hedefimize atılmış değerli bir adımdır" dedi.
"Honaz’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"
Safran’ın üreticiler için yeni bir fırsat sunacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Safran gibi ekonomik değeri yüksek bir bitkinin ilçemizde yeniden hayat bulması tarımsal çeşitliliğimize güç katacak, üreticilerimize yeni bir fırsat sunacaktır.
Bu süreçte bilimsel tarım uygulamalarıyla geleneksel üretim kültürünü buluşturarak Honaz’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
"Honaz’ın geleceği, üreten insanlarımızla birlikte daha da güzelleşecek"
Honaz’ın geleceği, üreten insanlar ile birlikte daha da güzel olacağını ifade eden Başkan Kepenek, "Yerel tohumun kıymetini bilerek, üretimin bereketine inanarak ve toprağın gücünü büyüterek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Honaz’ın geleceği, üreten insanlarımızla birlikte daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.