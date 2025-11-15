Dünyanın en pahalı bitkisi Denizli Honaz'da filizlenmeye başladı!

6

"Honaz’ın geleceği, üreten insanlarımızla birlikte daha da güzelleşecek"



Honaz’ın geleceği, üreten insanlar ile birlikte daha da güzel olacağını ifade eden Başkan Kepenek, "Yerel tohumun kıymetini bilerek, üretimin bereketine inanarak ve toprağın gücünü büyüterek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Honaz’ın geleceği, üreten insanlarımızla birlikte daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı.