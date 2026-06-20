Dünyanın en küçük hasadı: Yalova’da avuç içi kadar ağaçtan kova kova meyve topladılar!

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"İnşallah görünürlüğümüz arttıkça, haberlerimiz ajanslarımız tarafından Türkiye'ye yayıldıkça gerek yurt içi gerekse yurt dışından büyük katılım olacak diye düşünüyorum. Bu vizyonel bakış açısından dolayı İl Genel Meclisimize, başkanımıza valiliğimize, il özel idaremize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı defalarca ziyaret ettim. Burada sadece bir kamu görevinden ziyade bir adanmışlık duygusuyla çalışıyorlar. Yaptıkları işin farkındalar ve ne şekilde bir katma değer sunduklarını biliyorlar. Kısa zamanda bu kadar mesafe almasının nedenlerinden bir tanesi de bu özverili çalışmaları."