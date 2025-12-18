Dünyanın en iyisi Türkiye'den çıktı! Hatay, İtalya ve İngiltere'yi solladı: Her gün yiyorum

6

Bu iki lezzet bir araya geldiğinde ortaya gerçekten çok özel ve eşsiz bir tat çıkıyor. Burada en çok tercih edilen künefe çeşidi peynirli künefe. Çocukluğumuzdan beri, özellikle Hatay’a özgü peynir kullanıldığı için insanların en çok sevdiği ve tercih ettiği künefe bu oluyor. Bunun yanında fıstıklı künefe, cevizli künefe gibi farklı çeşitlerimiz de var. Aslında birçok künefe çeşidi yapıyoruz ama en fazla ilgi gören her zaman peynirli künefe oluyor. Açıkçası bu durum beni çok mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Dünyada birinci olarak gösterilen bir lezzete sahip olmak bizim için büyük bir onur. İnşallah bu birinciliği uzun yıllar boyunca devam ettireceğimize inanıyorum. Gerçekten düşündüğümde, birçok tatlı yemiş biri olarak söylüyorum; hiçbir tatlıda, Hatay künefesinden aldığım o lezzeti başka hiçbir yerde bulamadım. Hatta bundan 4-5 yıl önce kendim yapmama rağmen çok daha fit bir haldeydim. Ama bu lezzeti neredeyse her gün yiyerek geldiğim noktaya bakıyorum. Ne kadar spor yapsam da ne kadar dikkat etmeye çalışsam da bu lezzeti bırakamıyorum" diye konuştu.