Dünyada sadece Çin'de var, Türkiye'de ilk olacak! Yüzde yüz yerli imkanlarla geliştirildi: 100 kadına istihdam sağlayacak

2

Koç, “İklim değişikliğine dayalı tarım, sel afetlerini azaltma projesi kapsamında sera üzerine kurulacak kesme çiçekçilik projesini maliyeti çok yüksek olduğu için AB fonlarını araştırdık ve netice itibarı ile AB fonlarından 800 bin euro günümüz rakamları ile 45 milyonluk maliyetli projemiz kabul gördü. Sera kurumumuz ocak ayı içinde kapsamlı bir şekilde başlayacak. Dünyaca ünlü tescilli atık kaplıca sularımız ile iklim değişikliğine dayalı tarım statüsüne geçecek hem de sel felaketleri riskini azaltma konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu üç ayak üzerine dayandırdığımız sistem çok şükür Avrupa Birliği’nde kabul gördü. Haymana Kesme çiçekçiliğinin de bir pazarı olsun istedik. Yani yapılacak sera 13 bin dönüm. Türkiye’nin kesme çiçek ihtiyacını karşılayacak hatta ihracat seviyesine getirilecek bir proje. Fakat biz istedik ki özellikle çiçeğe ulaşma konusunda halkımız sıkıntı yaşamasın. Örneğin 14 Şubat günü açık bir çiçekçi var mı diye düşünmesin. Bu konuda da Haymanalı girişimci iki genç ile çalışma yapmıştık” diye konuştu.