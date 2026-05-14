Dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'den Kastamonu pastırmasına büyük övgü: Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş

Kastamonu'dan satın alınan pastırma, Londra'da dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'e tattırıldı. Coğrafi işaretli Kastamonu pastırmasını tadan Özer, "Böyle bir pastırma olmaz. Dünyanın en güzel pastırması. Asıl bunların meşhur olması lazımken Kayseri meşhur olmuş, ne tesadüf. Zaten pastırmanın kalitesini anlayanlar şimdiye kadar anlamış, restorancılar çok fazla pastırmadan anlamaz. Bak ben daha yeni öğreniyorum. Yalnız bu pastırmayı bilenler var. Türkiye'de meşhur, bunu bilen ve yiyen en akıllı adamlar var. Bu pastırmadan herkes anlamaz. Harika bir lezzeti var" dedi. Özer'in pastırmayı tattığı anlar kayıt altına alındı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.