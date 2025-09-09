Dünyaca ünlü sahilde kalabalık azaldı! Yarı yarıya düştü

6

Ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için gelen Aydın Arslanoğlu da, "İznim bu zamana olabildi. Antalya'nın çok sıcak olduğunu, en güzel aylarının eylül-ekim arası olduğunu söylediler, izne ayrılmışken geleyim dedim. Çocukların okulları var ama artık 1 hafta astık. Çocuklar için geldik diyebilirim. Antalya çok güzel, suyu on numara. Konyaaltı en beğendiğim yerlerden. Tatillerde çok kalabalık oluyormuş ama şu an o kadar yoğun değil. Fakat turistler yine oldukça fazla" dedi.