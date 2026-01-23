Dünya 11 yaşındaki dahi Cem'i konuşuyor! Amerika'daki olimpiyatlarda 117 ülke arasında 2 kez birinci oldu

5

Sidar Cem Kılagöz, "Heyecanlandım, mutlu oldum, gururlandım ve emeklerimin çöpe gitmemesinden ve emeklerimin değerini almasından dolayı da bayağı mutlu oldum. Ülkemi ve okulumu da güzel temsil edebilmek beni çok gururlandırdı. Bu sınav için zaten matematiğe çok hazırlanıyorum, çok çaba sarf ediyorum. Bu sınav için ayrı olarak çok ders çalıştım, çok hocalarımla soru çözdüm. Bu sınavda çıkan, verdikleri konu bazlı çalışmaları yaptım. Konularla ilgili çıkmış soruları çözdüm. Her iki sınavda da 40 soru vardı büyük finalde ve 75 dakika süremiz vardı. Fen kolay olduğu için erken yaptım. Matematik daha önemli olduğu için süremi sonuna kadar kullandım. İyi kullandığımı da düşünüyorum. Matematik ve bilimi seviyorum. Evren, uzay ve sayılar, dünya çok ilgimi çekiyor. Matematikte ve her konuda bence en önemli şey şu; severek yapmak ve çok çalışmak" ifadelerini kullandı.