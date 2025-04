Düğünlerde yeni nesil uygulama: 2 saatlik mini düğün

'HER İKİ TARAFIN DA KAZANABİLECEK OLDUĞU BİR PROJE'

Hayata geçirilen formül ile her iki tarafın da kazançlı çıktığını belirten Sönmez, "Her iki tarafın kazançlı olduğu bir formül bu. Gelinle damadımız, normal düğün formatında içeriye giriyorlar, misafirlerini karşılıyorlar. Akabinde pasta merasimi, takı merasimi yapılıyor. Takı merasiminden sonra misafirlerini uğurluyorlar, ama vakit yeter ise 2 saatlik zaman zarfında küçük bir eğlence isterlerse de onu yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle, her iki tarafın da kazanabilecek olduğu bir proje. İstanbul pilot bölge olarak uyguladık. Mutlaka bu Türkiye'nin diğer illerine de şiar edecektir. Boşluk olan bir alanı doldurmaya çalıştık. Projenin asıl amaçlarından bir tanesi bu. Duyurusunu siz yeni duyuyorsunuz aslında. Biz kapalı olan ve açık olan mekanlarımızda bu tarz kır mekanlarında biz nikah formatını zaten hayata geçirmiştik. Hüsnü kabul gördüğünü gördükten sonra biz bunun bir duyurusunu yapmak istedik. Bazı çiftlerimizde, yeni çiftlerimizde düğün salonuna karşı, düğüne karşı böyle bir antisempatik yaklaşanlar vardı. O algıyı da yıkmak için, çünkü düğünler eğlence merkezleri değildir. Düğünler, sosyal yardımlaşmanın yapıldığı, aileler ile elbirliğiyle beraber bir ailenin yapılmasına katkı bulunduğumuz ortamlar. Bu ortamlarda mümkün olduğu kadar biz de sektör olarak destek vermek istiyoruz. Tahminlerime göre ve şu andaki öngörüme göre bu kalıcı bir çözüm oldu. Talep bu yöndeydi biz talebi değerlendirdik. Aslında biraz da fikrin ana sponsorlarından bir tanesi diyebilirim" ifadelerini kullandı.