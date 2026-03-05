Dondurucu soğuklar Yüksekova'da yaşamı olumsuz etkiledi: Buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi aştı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

İlçe genelinde geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun kar yağışı, yerini aşırı soğuklara bıraktı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3, ilçe merkezinde ise 1 metreyi aştığı bölgede, termometrelerin ani düşüşüyle birlikte hava adeta buz kesti.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte, bina saçaklarında donma meydana geldi.

Bazı binaların çatılarından sarkan buz kütlelerinin uzunluğu 1 metreyi geçti.

Vatandaşlar, yaya geçişleri sırasında sarkıt tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İlçe sakinlerinden Cem İnce, bölgedeki zorlu kış şartlarına değinerek şunları kaydetti:

"Yüksekova yoğun kar yağışı altındaydı. Merkezde kar kalınlığı 1 metreyi geçmiş durumda.

Çatılarda çok büyük buz sarkıtları oluştu, dondurucu bir soğuk var. Ekipler, ulaşımı sağlamak için gece gündüz çalışarak yolları açtı ancak dondurucu hava hala etkisini sürdürüyor."

