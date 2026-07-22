Doğayla iç içe yeni sosyal alan: Didim’e Zeytin Park geliyor
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Zeytin Park Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Doğal zeytinlik alanın korunarak değerlendirildiği proje kapsamında, doğayla uyumlu yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Yapımı devam eden Zeytin Park, tamamlandığında hem doğal dokusuyla hem de kent yaşamına kazandıracağı yeni kullanım alanlarıyla Didim'in önemli buluşma noktalarından biri olacak. Zeytin Park Projesi, mevcut zeytin ağaçlarının bulunduğu doğal alan korunarak hayata geçiriliyor. Projeyle birlikte hem yeşil alan varlığı güçlendirilirken hem de doğayla iç içe vakit geçirilebilecek yeni bir sosyal yaşam alanı Didim'e kazandırılmış olacak. Kentin doğal değerlerini koruyan anlayışla sürdürülen çalışmalar, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir kentleşme hedefi doğrultusunda planlı şekilde ilerliyor.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Zeytin Park Projesi'nin seçim döneminde verdikleri sözlerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Hem doğal değerlerimizi koruyan hem de halkımıza yeni yaşam alanları kazandıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Zeytin Park da bu anlayışın önemli örneklerinden biri olacak. Seçim döneminde paylaştığımız projelerimizi planlı bir şekilde hayata geçiriyor, Didim'in geleceğine değer katacak yatırımları birer birer gerçekleştiriyoruz."