Doğada tesadüfen gördü, ismi dünya literatürüne geçti: Emekli eczacının keşfettiği 5 tür dünyayı şaşırttı

Kahvede oturmak yerine doğada yürümeyi, kuşların sesini dinlemeyi tercih ettiğini dile getiren Özdemir, böylece yorgunluğunu çok rahat attığını ve yaşam sevincinin arttığını anlattı. Bilim dünyasına kendi ismiyle çiçek kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özdemir, "Çiçeklere ismimin verilmesiyle torunlarıma, çocuklarıma sonsuza kadar bir miras bırakıyorum. Ayrıca, çalışmalarımızı kitap haline de getirdik. 'Fethiye Çiçekleri', 'Babadağ Çiçekleri', 'Muğla'nın Nadir ve Endemik Çiçekleri' gibi kitaplarımız da var. Amacımız, bizden sonra gelen nesle çiçeklerimizi en iyi şekilde tanıtmak." diye konuştu.