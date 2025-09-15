Diyarbakırlı emekli vatandaş bir zamanlar şifa niyetine bulamadığı meyvenin üreticisi oldu! Eşi öldükten sonra içinde ukde kaldı

9

Aronyanın sağlık açısından çok değerli bir meyve olduğunu ifade eden Güçlü, "Tüm insanlarımız saksıda da olsa evinde aronya yetiştirsin çünkü bunun faydasını görecekler. Yetiştirmek isteyen herkese destek veririz. Üretime başlarken hiç bilgimiz yoktu ama pratik olarak uğraşırken çok şey öğreniliyor." diye konuştu.