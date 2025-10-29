Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye'nin ölümü herkesi yasa boğdu!
29.10.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Sümeyye Solmaz hayatını kaybetti. Genç hemşirenin ölümü, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.
1
Diyarbakır'da meydana gelen feci kaza gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile Sümeyye Solmaz yönetimindeki otomobil çarpıştı.
2
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Solmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Solmaz'ın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.