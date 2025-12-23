Diyarbakır'a müjde verildi: 588 dönüm alana yapılıyor! Yeri belli oldu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan halka müjde geldi. 588 dönüm alana inşa edilecek. Yeri belli oldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde 588 dönümlük yeni mezarlık alanında incelemelerde bulundu. Kentte cenaze hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve sistemli yürütülmesi amacıyla planlanan yeni mezarlık alanına ilişkin Eşbaşkanlar Bucak ve Hatun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında, alanın teknik altyapısı, planlanan yapılar ve uygulama sürecine dair değerlendirmeler yapıldı.
TOPLAM 3 BİN 584 METREKARE KAPALI ALAN
Hazırlanan proje kapsamında 588 dönümlük alan içerisinde toplam 3 bin 584 metrekare kapalı alan, 10 bin 120 metrekare otopark alanı ile mezarlık alanı ve çevre düzenlemesi yer alacak.
Projede ayrıca abdesthane, gasilhane, cenaze namazı alanı, mescit, defin bekleme alanı, depo ve personel binası gibi yapılar bulunacak.