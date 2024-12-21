Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı! Almanya'da 2 Türk vatandaşı yaralandı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı, yaralanan Türk vatandaşlarının durumlarının Hannover Başkonsolosluğumuzca takip edildiğini bildirdi.
AA
• 21 Aralık 2024 - 11:24 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Aralık 2024 - 11:24 • Son Güncelleme: